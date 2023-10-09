СБУ установила руководителя "МВД РФ" на Херсонщине — похищал и пытал украинцев (фото)

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта с оккупационного "управления МВД РФ в Херсонской области", действующего на временно захваченной части региона.

Об этом сообщила пресс-служба.

По данным следствия, речь идет о бывшем жительнице Донетчины Сергее Березине, который в 2014 году вступил в ряды террористической организации "ДНР". Он причастен к массовым похищениям и пыткам местных жителей Херсонской области.

В настоящее время Березин скрывается от правосудия на левобережье области, но сотрудники СБУ установили его личность и задокументировали преступления.

Тогда главари боевиков назначили его в ряды так называемого "Ясиноватского горотдела МВД" в оккупированном городе.

А после начала полномасштабной войны и захвата Херсонщины фигурант получил "повышение" и возглавил созданное агрессором "Чаплинское районное отделение Каховского райотдела полиции РФ".

"На этой "должности" злоумышленник выполняет указания Москвы по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима в регионе. Для этого он лично отдает приказы на похищение местных жителей для их дальнейшего заключения в российских застенках. В застенках людей подвергают жестоким пыткам и таким образом пытаются сломить у них сопротивление и склонить к сотрудничеству с российскими захватчиками", — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Поскольку он находится на временно оккупированной части на юге Украины, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности", — добавили в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила агента РФ, выдававшего себя за спасателя, чтобы корректировать удары по Одессе.

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