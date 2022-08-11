СБУ в Харьковской области задержала более 60 предателей и передала ВСУ 700 координат российских оккупантов

В Харьковской области за последнюю неделю СБУ задержала более 60 предателей.

Коллаборанты собирали информацию об ВСУ и передавали координаты российским оккупантам.

Об этом сообщает СБУ.

СБУ провела "зачистку" прифронтовых регионов Украины. Только в Харьковской области за неделю удалось выявить более 60 предателей, которые сотрудничали с оккупантами и оправдывали вооруженную агрессию РФ. Также спецслужба разоблачила диверсантов, среди которых были бывшие правоохранители. Они собирали разведданные о расположении украинских войск и стратегически важных объектах критической инфраструктуры региона.

Фото: СБУ

После передачи данных оккупанты ракетами обстреливали Харьковщину.

Фото: СБУ

"В результате спецопераций СБУ удалось получить и передать подразделениям Вооруженных Сил Украины более 700 координат для огневого поражения командных пунктов, скопления личного состава, тяжелого вооружения и складов с боеприпасами захватчиков", — говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Напомним, в Украине осудили предателя, который передавал оккупантам разведданные и помогал захватывать Лисичанск.

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