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СБУ, "Вернись живым" и волонтеры создали еще один общий сервис, куда можно отправлять данные о войсках оккупантов

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Сервис работает в Telegram, Viber и Google-форме.

СБУ, фонд "Вернись живым" и волонтеры создали еще один общий сервис, на который украинцы могут присылать данные о перемещении российских оккупантов.

Об этом сообщает СБУ.

Ссылка на этот ресурс: https://www.findokupant.com

На сайте стоит выбрать удобную для вас платформу: Telegram, Viber или Google-форму. Далее в ней кратко отвечайте на вопросы бота о виде техники, который вы увидели, время и место обнаружения, а также знаки распознавания, нанесенные на ней.

"Вы передаете информацию – военные обрабатывают полученные данные, а затем непрошенные «гости» из РФ получают пламенный привет от ВСУ", — сообщают СБУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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