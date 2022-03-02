СБУ, "Вернись живым" и волонтеры создали еще один общий сервис, куда можно отправлять данные о войсках оккупантов

СБУ, "Вернись живым" и волонтеры создали еще один общий сервис, куда можно отправлять данные о войсках оккупантов

Сервис работает в Telegram, Viber и Google-форме.

СБУ, фонд "Вернись живым" и волонтеры создали еще один общий сервис, на который украинцы могут присылать данные о перемещении российских оккупантов.

Об этом сообщает СБУ.

Ссылка на этот ресурс: https://www.findokupant.com

На сайте стоит выбрать удобную для вас платформу: Telegram, Viber или Google-форму. Далее в ней кратко отвечайте на вопросы бота о виде техники, который вы увидели, время и место обнаружения, а также знаки распознавания, нанесенные на ней.

"Вы передаете информацию – военные обрабатывают полученные данные, а затем непрошенные «гости» из РФ получают пламенный привет от ВСУ", — сообщают СБУ.