СБУ впервые раскрыла детали уникальной спецоперации по освобождению Киевщины: видео

Служба безопасности Украины приоткрыла занавес над спецоперацией по уничтожению тылового пункта управления россиян в Полесье в марте 2022 года. Уникальная диверсионная операция с использованием тяжелой артиллерии стала весомым вкладом СБУ в освобождение Киевщины от оккупантов.

Детали операции представлены в фильме "Логово врага. Ликвидация" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы".

"Это была первая такая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил. Удачная, качественная, диверсионная отработка СБУ вместе с артиллеристами ВСУ является примером того, что вместе — мы сила. Оно поспособствовало обороне Киевщины. Мы отбили врага, и он был вынужден отступать с территории Украины ", — подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.

В штабе размещалось руководство российских войск, наступавших на Киев. Также оккупанты хранили рядом большое количество техники, боеприпасов и горючего. Этот логистически управленческий центр и стал целью Службы безопасности.

Чтобы поразить объект, спецназовцы СБУ незаметно доставили артиллерию в так называемую серую зону, вплотную к российским позициям. Тяжелые 152-мм пушки перебрасывали на диверсионном рейде в непосредственной близости к врагу.

"Это была дерзкая операция. По сути, в нескольких километрах от врага парни готовили позиции для работы нашей артиллерии", — отметил глава СБУ.

Благодаря успешной артиллерийской отработке командный пункт захватчиков был уничтожен. Спецоперация была реализована СБУ во взаимодействии с 44-й артиллерийской бригадой ОК "Запад" ВСУ.

Как отметил Василий Малюк, после этой операции ЦСО "А" и 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ вместе с Силами обороны продолжили вносить свой вклад в освобождение Киевщины: миновали логистические артерии, взрывали мосты и уничтожали российскую технику и оккупантов.

Яркие цитаты из фильма "Логово врага. Ликвидация"

"Хантер", бригадный генерал, военная разведка СБУ:

"Для нас было очень важно остановить россиян, не дать им прорваться в Киев... Наступавшие на Киев войска, управлялись генералами, полковниками, которые должны были где-то размещаться. Это место называется "тыловые пункты управления".

Генерал-майор, глава СБУ Василий Малюк:

"Тыловой пункт управления – это пункт, где находился личный состав врага, в том числе руководители, офицеры, а также на тот момент аккумулировались и определенные их логистические возможности. Это БК, которым они пополняли свои войска, и это горюче-смазочные материалы"

"Хантер":

"Уничтожение такой жирной с военной точки зрения цели позволило гарантированно точно остановить наступление россиян на Киев и мы начали на них охотиться"

"Енот", подполковник, военная разведка СБУ:

"В начале марта от наших агентурных источников мы узнали, что на транспортное предприятие Полесского (поселок в Киевской области – ред.) съезжается много грузовиков и там есть скопление врага.

"Хантер":

"Большое движение вертолетов, охраняющих колонны, и сопровождение этих автомобилей. Это признаки того, что в этих автомобилях передвигаются военные российские чины. Мы определили место, куда постоянно направляются эти автомобили, где они останавливаются, где они остаются на ночлег. Анализ спутниковых снимков показал, что в данной точке развернуты радиостанции, системы спутниковой связи россиян – это вещи, которые как маркеры указывают, что это может быть штаб соединения. Я сам охотник с многолетним опытом, мне было нужно найти логово этих зверушек. Мы нашли это логово".

Василий Малюк:

"Данная информация была несколько раз получена, проверена агентурно, проверена из-за технических возможностей и мы получили соответствующее указание на уничтожение данного тылового пункта".

"Енот":

"На Киев было только две основные дороги. Одна дорога шла через Чернобыль, вторая через Полесское — Термаховку, но все равно они сходились в Иванкове".

"Хантер":

"Трасса Полесское – Термаховка была одной из двух трасс, по которым россияне постоянно поставляли вооружение, топливо Мозырьского нефтеперерабатывающего завода из Беларуси".

"Енот":

"Каждый день мы видели колонны в 20-30-50 машин, и они шли с интервалом час-полчаса".

"Хантер":

"Я посоветовался с Василием Малюком: у нас возникла идея перерезать эту трассу и понять, где они будут потом аккумулировать эти все свои средства поражения и горюче-смазочные материалы".

"Енот":

"Я получил приказ от "Хантера" взорвать мост в населенном пункте Бобер. Мы начали формировать сводный отряд, который сможет туда занести взрывчатку... Три-четыре дня мы искали место, где можно пройти по лесу и дойти хотя бы до того моста. Мы нашли маленький ручеек, через который мы завезли туда на квадроциклах 200 килограммов тротила в ящиках. В результате подрыва этого моста россияне уже не могли обеспечивать в том количестве свои наступающие войска".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Логово врага. Ликвидация – СБУ. Спецоперации победы. Фильм 3".

Над проектом более полугода работала команда 1+1 Production.Originals во главе с продюсером Акимом Галимовым.

Напомним, в первом фильме цикла "СБУ. Спецоперации победы" раскрываются детали подготовки операций Службы безопасности по уничтожению Крымского моста. Во втором – как снайперы Центра спецопераций "А" СБУ воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года.

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