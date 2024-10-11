СБУ все время на шаг впереди россиян: эксперт рассказал о работе усовершенствованных морских дронов

Новое поколение морских дронов Sea Baby еще раз доказало, что Служба безопасности стала генератором новых технических идей в этой войне и находится впереди россиян.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко о новом видео работы морских дронов СБУ по позициям врага на Кинбурнской косе.

Эксперт подчеркивает, что морские дроны с момента своего появления изменили баланс сил в Черном море.

"Новые дроны – еще более опасное оружие для врага. По сути это многоцелевая платформа, которая может нести разные типы вооружения и дистанционно минировать акваторию. После выполнения задач они возвращаются на базу. Если раньше "морские малыши" поражали в основном корабли ЧФ РФ, то после модернизации способны наносить удары по объектам и скоплениям живой силы врага, даже если те расположены на берегу. Точные удары по позициям россиян на Кинбурнской косе это подтверждают", — пишет экснардеп.

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Черненко напоминает, что в феврале этого года украинцы донатили на создание флота морских дронов.

"Специалисты Службы не подвели – дроны демонстрируют прекрасные результаты. Российский флот постоянно прячется в портах дислокации, а морские дроны теперь наносят удары даже по объектам врага на суше. В короткие сроки запустили в производство новую разработку, постоянно работают над ее усовершенствованием и весь время находятся на шаг впереди россиян", – акцентирует внимание политолог.

Ранее в сеть попало видео работы морских дронов СБУ нового поколения. На видео морской дрон с размещённой на нем ракетной системой залпового огня отрабатывает по позициям россиян на Кинбурнской косе.

"Украина, благодаря морским дронам СБУ, сначала сняла зерновую блокаду, а теперь не дает кораблям ЧФ РФ приближаться к следующим из наших портов торговым кораблям. Чем отвечает бывшая "морская супердержава"? Парадами где-то на Балтике, постоянными сменами руководителей своего черноморского флота и попытками нанести ракетные удары по гражданским портам. Кажется, что "СВО" пошла не по плану не только на суше, но и на море", — резюмирует эксперт.

Напомним, морские дроны СБУ Sea Baby теперь оснащены реактивными системами залпового огня "Град" и уже активно уничтожают солдат оккупационной армии РФ.

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