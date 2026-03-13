СБУ выбивает ключевые нефтяные узлы РФ, – эксперт

Служба безопасности Украины выбивает ключевые нефтяные узлы РФ и уменьшает возможность россиянам заработать на поднятии мировых цен.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко , комментируя удары беспилотников Службы по нефтеперекачивающей станции «Тихорец».

Эксперт подчеркивает, что этот нефтяной узел является одним из самых больших перевалочных пунктов. «Служба бьет по точкам, где сходятся логистические потоки. Ведь удар по узлу, который связан с поставками в порт Новороссийск, имеет геоэкономическое измерение. Как и успешные атаки на сам порт перед этим. Именно из-за Новороссийска значительная часть российских энергоресурсов попадает на мировые рынки. И операции бьют не только по внутренней логистике, но и экспортному потенциалу России», — считает экс-нардеп.

Политолог акцентирует, что такие удары заставляют Россию превращать собственную территорию в зону обороны, растягивая ПВО и ресурсы безопасности в тысячи километров. «Россия тратит ресурсы на оборону собственной экономики. После каждого такого удара кремль инвестирует в защиту нефтебаз, трубопроводов и портов, что отвлекает ресурсы от фронта. А регулярные успешные атаки подчиненных Евгения Хмары показывают, что даже у стратегических объектов россии нет полноценной защиты», — пишет эксперт.

«Служба окончательно превратилась в структуру, способную системно уничтожать критическую инфраструктуру противника слишком далеко от линии фронта. Системное поражение нефтяных узлов постепенно подрывает финансовую базу войны даже в условиях роста мировых цен. Поскольку нефть остается главным источником доходов России», – резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции «Тихорец». Там расположены большая нефтебаза и терминал, которые играют немаловажную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов.