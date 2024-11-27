СБУ разоблачила лицо, причастное к обстрелу "Охматдета": подробности расследования

Международный уголовный суд уже выдал ордер на его арест за военные преступления против гражданского населения.

Служба безопасности Украины установила ответственность российского генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша за ракетные удары по жилым районам Киева. Именно этот военный преступник отдавал приказ подчиненным подразделениям дальней авиации наносить удары крылатыми ракетами класса воздух-земля 26 июня 2022 года.

Детали сообщили в Главном управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Отмечается, что обстрел, выполненный по приказу Кобылаша, который на тот момент занимал должность командующего дальней авиацией, производили бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с Каспийского моря, две из которых попали в жилой комплекс на улице Глубочицкой в Киеве. В результате обстрела погиб один человек, еще трое, среди которых 7-летний ребенок, получили ранения.

Российский генерал-лейтенант Сергей Кобылаш / Фото: СБУ

Следствие СБУ, подтвержденное взрывотехническими, судебно-медицинскими и другими экспертизами, а также видеозаписями с камер видеонаблюдения, показало, что атаку выполнили подразделения 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, подчиненные генералу.

После обстрела медицинского корпуса детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля 2022 года Кобылаш был назначен командующим военно-воздушными силами России. На основании доказательной базы Кобылашу было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). Международный уголовный суд также выдал ордер на его арест в марте 2024 г. за военные преступления против гражданского населения. Несмотря на то, что Кобылаш находится на территории России, продолжаются меры по его привлечению к ответственности. Следователи и оперативные сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области проводили расследование под руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что в течение 2024 года Россия использовала для ударов по Украине 200 баллистических ракет, половина из которых была предоставлена КНДР.

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