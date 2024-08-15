СБУ взяла в плен целую роту россиян на Курщине – источники (фото, видео)

Речь идет о 102 военных 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат".

В Курской области 14 августа более 100 российских военных сдались в плен Силам обороны Украины.

Об этом сообщил украинский единый центр приема обращений по поводу сдачи в плен "Хочу жить".

По данным источников ТСН.ua, вражеских бойцов в плен взяли спецназовцы ЦСО "А" СБУ: речь идет о 102 военных 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат".

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Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.

"Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт — с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно", – сообщили источники в СБУ.

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Российские военные, захваченные в плен в Курской области/Фото: источники в СБУ

Российские военные, захваченные в плен в Курской области/Фото: источники в СБУ

Российские военные, захваченные в плен в Курской области/Фото: источники в СБУ

На Курщине в плен ВСУ сдалась целая рота россиян

Напомним, по оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись в Курской области, несмотря на всеобщее замедление темпов боевых действий и попытку россиян стабилизировать линию фронта. Украинские силы оказывают значительное влияние на оборонные возможности, логистику и безопасность РФ.

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