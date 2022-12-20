СБУ взяла в плен оккупанта, пять раз пытавшегося сбежать из российской армии (видео)

В плен СБУ попал оккупант, 5 раз пытавшийся сбежать из российского войска.

В плен СБУ попал российский оккупант, который неоднократно сдавал оружие и отказывался воевать против украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Он (оккупант – ред.) и его сослужащие так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит – пытались сбежать из своих подразделений", — рассказывают в СБУ.

Оккупант вспоминает: "Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно".

В конце концов, он попал в плен к украинским силам обороны и остался жив.

Напомним, ранее СБУ задержала сторонника "новороссии", который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией и снимался в российских пропагандистских сюжетах.

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