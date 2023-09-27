СБУ взялась за экс-адвоката Медведчука и Шария, сейчас работающего на оккупационное "правительство"

В настоящее время коллаборант находится на временно оккупированной части Украины.

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Валентина Рыбина, бывший адвокат Медведчука и Шария. Сейчас предатель возглавляет "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области России".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В начале полномасштабного вторжения России он выехал за пределы Украины и уже из-за границы написал пост в Фейсбук, где призвал украинцев прекратить сопротивление оккупантам. Впоследствии Рыбин прибыл во временно оккупированную часть Херсонской области, где устроился в руководящий состав местной оккупационной администрации РФ", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, на этой "должности" Рыбин выполняет задачи москвы по усилению оккупационного режима в захваченном регионе из-за массового распространения кремлевской пропаганды. Кроме того, коллаборант вошел в состав пропутинской партии "Единая россия", от которой пытался "баллотироваться" к так называемому "законодательному собранию Херсонской области" осенью этого года. В рамках предвыборной кампании он неоднократно выступал в поддержку агрессивной политики кремля, а также агитировал местных жителей поддержать российских оккупантов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Рыбину о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

В СБУ напоминают, что ранее скандальному эксадвокаду уже квалифицировала его преступные действия по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, по данным СБУ, в Киевской области судья требовал $4 тысячи за "правильное решение вопроса".

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