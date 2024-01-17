СБУ заблокировала еще три схемы побега уклонистов за границу — подробности

Схемы побега мужчин за границу были разоблачены на Закарпатье и в Запорожской области.

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди задержанных организаторов – дельцы, торговавшие статусом личности с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Закарпатье:

Сотрудники внутренней безопасности СБУ и ГБР собрали доказательную базу на организаторов схемы для уклонистов, которая предполагала переправку призывников в соседнюю страну Евросоюза "лесными тропами".

Так, еще в апреле прошлого года правоохранители задержали организатора схемы и двух его подельников, жителей Тячевского района, на попытке переправить за границу 4-х "клиентов". В ходе расследования установлена причастность к организации схемы бывшего "чиновника-силовика".

СБУ заблокировала схемы побега уклоняющихся за границу

На основании собранных доказательств в суд направлен обвинительный акт по организованной преступной группе из четырех человек по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Запорожская область:

Задержано дельца, который вместе с сообщниками фабриковал выводы врачебных обследований своих "клиентов" о наличии у них тяжелых диагнозов. В дальнейшем на их основе МСЭК должен "подтвердить" наличие у них инвалидности 2-й или 3-й групп.

Сотрудники СБУ предотвратили "списание" по этой схеме по военному учету более 40 потенциальных призывников.

СБУ заблокировала схемы побега уклоняющихся за границу

Также задержаны мошенники, которые за деньги обещали мужчинам "официальное" трудоустройство за границей или "место" в европейском высшем учебном заведении. Это должно быть основанием для беспрепятственного выезда призывников за границу.

Клиентов искали через объявления в Интернете. После получения задатка они имитировали "подготовку пакета документов", хотя на самом деле выводили средства через подставные лица и обрывали контакты.

По оперативным данным, злоумышленники действовали с декабря прошлого года и в сутки "трудоустраивали" до 10 человек.

По всем разоблаченным фактам продолжается расследование.

Напомним, в Кировоградской области поймали предателя, который шпионил за самолетами и аэродромами ВСУ.

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