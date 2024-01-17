СБУ заблокировала еще три схемы побега уклонистов за границу — подробности

Схемы побега мужчин за границу были разоблачены на Закарпатье и в Запорожской области.
Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди задержанных организаторов – дельцы, торговавшие статусом личности с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Закарпатье:
Сотрудники внутренней безопасности СБУ и ГБР собрали доказательную базу на организаторов схемы для уклонистов, которая предполагала переправку призывников в соседнюю страну Евросоюза "лесными тропами".
Так, еще в апреле прошлого года правоохранители задержали организатора схемы и двух его подельников, жителей Тячевского района, на попытке переправить за границу 4-х "клиентов". В ходе расследования установлена причастность к организации схемы бывшего "чиновника-силовика".
На основании собранных доказательств в суд направлен обвинительный акт по организованной преступной группе из четырех человек по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Запорожская область:
Задержано дельца, который вместе с сообщниками фабриковал выводы врачебных обследований своих "клиентов" о наличии у них тяжелых диагнозов. В дальнейшем на их основе МСЭК должен "подтвердить" наличие у них инвалидности 2-й или 3-й групп.
Сотрудники СБУ предотвратили "списание" по этой схеме по военному учету более 40 потенциальных призывников.
Также задержаны мошенники, которые за деньги обещали мужчинам "официальное" трудоустройство за границей или "место" в европейском высшем учебном заведении. Это должно быть основанием для беспрепятственного выезда призывников за границу.
Клиентов искали через объявления в Интернете. После получения задатка они имитировали "подготовку пакета документов", хотя на самом деле выводили средства через подставные лица и обрывали контакты.
По оперативным данным, злоумышленники действовали с декабря прошлого года и в сутки "трудоустраивали" до 10 человек.
По всем разоблаченным фактам продолжается расследование.
Напомним, в Кировоградской области поймали предателя, который шпионил за самолетами и аэродромами ВСУ.
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