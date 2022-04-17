СБУ задержала 5 вражеских агентов и разоблачила двух коллаборантов в Киевской и Херсонской областях

СБУ задержала 5 вражеских агентов и разоблачила двух коллаборантов в Киевской и Херсонской областях

СБУ продолжает задерживать предателей Украины и агентов, которые помогают врагу.

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать предателей и вражеских агентов, помогающих россиянам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в Одесской области нейтрализовали агентурную сеть, работавшую на страну-агрессора, и задержали трех ее агентов.

В Киевской области задержан местный житель – самопровозглашенный председатель Дымерской ОТГ, который добровольно согласился на сотрудничество с врагом.

В Херсонской области СБУ объявила заочное подозрение самопровозглашённому руководителю гражданской администрации Новой Каховки.

В Днепропетровской области СБУ задержала российского агента, корректировавшего ракетные обстрелы.

В Николаеве задержана местная жительница, которая систематически "докладывала" оккупационным войскам об обстановке в городе.

Напомним, оккупант рассказал, как россияне в упор расстреливают украинок.

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