СБУ задержала 5 вражеских агентов и разоблачила двух коллаборантов в Киевской и Херсонской областях

СБУ продолжает задерживать предателей Украины и агентов, которые помогают врагу.
Служба безопасности Украины продолжает разоблачать предателей и вражеских агентов, помогающих россиянам.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, в Одесской области нейтрализовали агентурную сеть, работавшую на страну-агрессора, и задержали трех ее агентов.
В Киевской области задержан местный житель – самопровозглашенный председатель Дымерской ОТГ, который добровольно согласился на сотрудничество с врагом.
В Херсонской области СБУ объявила заочное подозрение самопровозглашённому руководителю гражданской администрации Новой Каховки.
В Днепропетровской области СБУ задержала российского агента, корректировавшего ракетные обстрелы.
В Николаеве задержана местная жительница, которая систематически "докладывала" оккупационным войскам об обстановке в городе.
Напомним, оккупант рассказал, как россияне в упор расстреливают украинок.
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