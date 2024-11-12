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СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары по ЗСУ под Купянском

СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары по ЗСУ под Купянском

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ/Фото СБУ

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ, корректировавшего ракетно-бомбовые и артиллерийские удары российских войск по украинским силам, обороняющим Купянск в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела, злоумышленник предоставлял информацию, позволявшую врагу нацеливать удары на штабы, укрепрайоны и огневые позиции ВСУ в зоне фронта.

Как выяснило расследование, корректировщиком оказался местный безработный, который из-за своих прокремлевских комментариев в российских телеграммах-каналах привлек внимание ФСБ. После вербовки агент начал обходить райцентр и близлежащие территории, где скрыто фиксировал расположение и маршруты движения украинских защитников.

За каждую переданную информацию о местоположении сил обороны оккупанты обещали ему денежное вознаграждение, однако он так и не получил обещанных средств.

Сотрудники СБУ заранее разоблачили предателя и задержали его в собственном доме. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон, на котором хранились доказательства его коммуникаций из ФСБ.

Злоумышленнику объявлено подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время идет расследование, а задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, СБУ и полиция задержали пятерых молодых людей, совершавших поджог в трех регионах Украины по заказу российских спецслужб.

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