СБУ задержала агента ГРУ, планировавшего ликвидацию украинских военных

Агент российской военной разведки, задержанный в Чернигове, планировал атаки на медучреждения и ремонтные базы ВСУ.

В Чернигове киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки. 45-летний местный безработный занимался корректировкой огня и поджогами автомобилей, рассматривая их как «тестовые миссии», а затем планировал задачи по ликвидации украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Агент попал в поле зрения окупантов из-за своих пророссийских комментариев в мессенджере «Телеграмм». Сначала по заказу ГРУ России он поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию в Чернигове.

После этого он получил задание по корректировке вражеских ударов по северному региону Украины. Для этого мужчина арендовал квартиры с панорамным видом на оборонные и гражданские объекты. В частности, его интересовали ремонтные базы Вооруженных сил Украины и медучреждения, где находились на лечении раненые военные.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Далее, по признанию агента во время допроса, он сообщил российскому куратору о готовности к физической ликвидации украинских воинов. Для покушения он планировал использовать самодельные взрывные устройства или дроны-камикадзе.

Служба безопасности Украины предотвратила враждебные намерения и задержала агента, одновременно проведя комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны и сохранению жизней военнослужащих ВСУ. В ходе обысков у задержанного изъяли мобильный телефон и компьютер, которые он использовал для коммуникации с российским ГРУ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и часть 2 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных соответственно законов Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, СБУ и полиция задержали пятерых молодых людей, совершавших поджог в трех регионах Украины по заказу российских спецслужб.

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