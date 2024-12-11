СБУ задержала агента российской разведки, который шпионил за позициями ВСУ под Славянском

Основной задачей шпиона было выяснение позиций артиллерии ВСУ, сдерживающей штурмовые группы окупантов на Славянском направлении.

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента военной разведки РФ (ГРУ) в Донецкой области. Злоумышленник шпионил за дислокацией и перемещением Сил обороны Украины, передавая полученные данные для наведения вражеских ударов.

По данным Службы безопасности Украины, агентом оказался 39-летний безработный местный житель. Российские спецслужбы завербовали его через соцсети.

Основной задачей шпиона было выяснение позиций артиллерии ВСУ, сдерживающей штурмовые группы окупантов на Славянском направлении. Кроме того, он собирал информацию о блокпостах украинских военных на ключевых дорогах.

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Для выполнения своих задач агент ездил по региону, скрыто фиксируя позиции украинских сил, после чего передавал координаты врагу через "связного". Этим лицом оказался бывший житель Лимана, после оккупации города присоединившийся к российским военным группировкам.

После вражеских обстрелов агент должен был проводить доразведку для уточнения результатов атак и подготовки повторных ударов.

Переписка агента с кураторами ГРУ

Сотрудники СБУ задержали шпиона при попытке передать разведданные россиянам. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с поличным его сотрудничества с агрессором.

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Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия по разоблачению агента провели сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Ранее в Харькове ликвидировали подготовку диверсии ячейки российской разведки. Злоумышленники совершали теракты в прифронтовом городе и шпионили за подразделениями Сил обороны Украины.