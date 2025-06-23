СБУ задержала агентку РФ, которая готовила теракт в центре Киева — Малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк / © скриншот с видео

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Глава Кремля Владимир Путин в 2023 году подписал внутренний закрытый указ относительно так называемого «диверсионного шума». На фоне этого исполнители ФСБ развернули террористическую деятельность на территории Украины. В результате СБУ задержала агентку РФ, которая готовила теракт в центре Киева.

Об этом глава СБУ Василий Малюк заявил на встрече с журналистами 23 июня.

«ГРУ ГШ и ФСБ — исполнители. Это связано с тем, что они максимально совершают разного рода теракты на территории Украины», — сказал глава СБУ.

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Малыш рассказал, как именно россияне пытались взорвать здание СБУ.

«Была одна ситуация, где мы „вели“ одну из групп. Мы узнали, что готова взрывчатка, значительное количество. Один человек должен был передавать прямой чемодан со взрывчаткой другому негодяю-террористу. Говорю: как берет — ведем его дальше, как только заходит в здание — задерживаем. Смотрим: забирает молодая девушка эту сумку, садится в такси, которое делает большой круг и приезжает сюда к Владимирской. Девушка выходит и несет чемодан со взрывчаткой нам почти у двери…» — рассказал Малюк.

К слову, в данный момент личный состав не дислоцируется в этом здании, отметил Малюк.

«У нас много запасных командных пунктов, по понятным причинам мы давно так поступили. Но именно сюда она принесла 7 килограммов взрывчатки, ее задержали. С учетом поразительных элементов — горя враг мог сделать многое», — добавил он.

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Напомним, глава СБУ Василий Малюк также сообщил, что РФ готовила сразу несколько покушений на высших украинских чиновников, в том числе на него самого, главу ГУР Кирилла Буданова и Дениса Ермака — брата главы Офиса президента.

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