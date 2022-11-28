СБУ задержала агентов, которые "сливали" данные об ВСУ и наводили ракеты на школы, среди них – учитель (фото)

СБУ задержала двух агентов РФ во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области.

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух российских агентов, которые собирали разведданные о местах дислокации и маршруты перемещения подразделений Сил обороны на территории региона, а также наводили ракеты на школы в Славянске. Среди задержанных – учитель физики.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Донецкой областной прокуратуры.

Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления прицельных ракетных ударов по украинскому городу.

По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое местных жителей, работавших на подконтрольную спецслужбам РФ "народную милицию ДНР".

Коммуникацию поддерживали через анонимные мессенджеры, а для передачи закрытых данных использовали специально созданный чат-бот.

Там злоумышленники излагали информацию о движении военной техники ВСУ, а также геолокации украинских школ. Свои "отчеты" дополняли фотоматериалами и подробным описанием местности.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Предатели Украины

С начала полномасштабной войны СБУ и другие правоохранительные органы обнаруживают предателей, работающих на враге и передающих данные, в частности о расположении Вооруженных сил Украины.

Так, недавно СБУ отыскала женщину, которая во время ракетных обстрелов Львовщины вела видеострим в соцсети.

А в Закарпатье на одном из пунктов пропуска задержали экс-работника МВД и предателя из Белой Церкви, который собрал секретную информацию о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР МО и "Азове", и планировал передать России.

О подозрении объявили жители Калуша, создававшей страницу в запрещенной российской сети "Одноклассники" и распространявшей дезинформационные посты, в которых поддерживала оккупантов.

Читайте также: