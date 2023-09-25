СБУ задержала агентов РФ: собирали данные о ВСУ и корректировали удары по Харькову (фото, видео)

СБУ задержала предателей, которые помогали РФ наносить ракетные удары по Харькову и "сливали" данные об ВСУ.

В Харьковской области киберспециалисты СБУ нейтрализовали агентурную сеть РФ, которая собирала разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением. А также помогала врагу корректировать ракетные удары по Харькову.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

"Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, находящихся на прифронтовых территориях области. Наибольшее "внимание" российская разведка обращала на должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий. Такая информация требовалась агрессору для попыток их вербовки и подготовки специальных сделок против Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, предатели отслеживали последствия воздушных ударов России по Харькову, а затем выходили на места "прилетов" для их фиксации и направления отчета оккупантам.

Руководство вражеской группой дистанционно осуществлял бывший местный житель, в начале полномасштабного вторжения бежавший в Россию. Там его завербовали кадровые сотрудники ГРУ и поставили ему задачу создания собственной агентурной сети в Харькове.

В группу предателей он привлек четырех знакомых из города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия. Правоохранители задержали их по местам жительства

Для сбора информации они объезжали местность и фиксировали пункты базирования Сил обороны или места российских воздушных ударов.

Переписка предателей с агентом РФ

Переписка предателей с агентом РФ

Переписка предателей с агентом РФ

Переписка предателей с агентом РФ

Переписка предателей с агентом РФ

Переписка предателей с агентом РФ

Во время обысков в задержанных обнаружены компьютеры и мобильные телефоны, которые они использовали для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Также у них изъяты три боевых гранаты.

Следователи сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Еще одному фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боевыми припасами). Задержанные находятся под стражей. Им грозят разные сроки заключения, в том числе пожизненное лишение свободы.

Напомним, в ночь на 25 сентября Россия атаковала ракетами и дронами Одесскую область. Под удар попал морской вокзал и гостиница. Как выглядит морвокзал в Одессе после атаки РФ (фото).

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