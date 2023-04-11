СБУ задержала агентов РФ, собиравших данные об оборонных рубежах ВСУ в Харьковской области (фото)

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу осведомителей ФСБ во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области. Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники собирали для окупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Волчанской общины. В первую очередь, их интересовали сведения об обустройстве оборонных линий вдоль границы с Россией и пункты временной дислокации подразделений Службы безопасности и Национальной полиции.

Также агрессор разыскивал информацию о текущей общественно-политической обстановке в приграничном регионе, пунктах предоставления гуманитарной помощи жителям.

Разведданные требовались оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов.

Одним из участников вражеской группы является местный житель, сразу после захвата части региона пошедший на добровольное сотрудничество с агрессором. Впоследствии в подрывную деятельность фигурант привлек свою знакомую, которую затем вывел на прямую связь с ФСБ.

При обысках по местам жительства злоумышленников обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с курораторами.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. В настоящее время им избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Одесской области СБУ схватила мужчину, который "охотился" на HIMARS.

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