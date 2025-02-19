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СБУ задержала агентов России, корректировавших вражеские обстрелы по Харьковщине

СБУ задержала агентов России, корректировавших вражеские обстрелы по Харьковщине

Задержаны корректировщик / Фото: СБУ

СБУ нейтрализовала двух информаторов ФСБ, которые передавали данные о позициях Сил обороны.

В Харьковской области служба безопасности Украины задержала двух информаторов ФСБ, которые передавали информацию о позициях украинских Сил обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники, жители Харькова, были завербованы через телеграммы. Один из них, бывший преподаватель, объезжал северные окраины Харькова, фиксировал геолокацию командных пунктов и укреплений защитников, а затем передавал эту информацию российским спецслужбам.

Другой фигурант, телохранитель отеля, шпионил по местам временного базирования Сил обороны и отправлял данные в виде текстовых сообщений и скриншотов с Google-карт. Киберспециалисты СБУ разоблачили их действия, задокументировали подрывную деятельность и задержали обоих по месту жительства.

В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с РФ. Информаторам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 8 лет лишения свободы. СБУ провела комплексные меры по обеспечению безопасности локаций сил обороны в регионе.

Напомним, в Киеве мужчина согласился за 6 тысяч долларов поджечь два автомобиля полиции. Как только задача была выполнена, кураторы исчезли, вышли из переписки и оставили исполнителя без денег, но с перспективой провести будущие 10 лет за решеткой.

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