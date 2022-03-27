У близкого к Медведчуку пророссийского политтехнолога Погребинского провели обыски, но его не задерживали

У близкого к Медведчуку пророссийского политтехнолога Погребинского провели обыски, но его не задерживали

В ходе обысков у Погребинского были обнаружены результаты опросов, где "якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина".

Генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что у пророссийского политолога Михаила Погребинского, который является соратником кума Владимира Путина - Виктора Медведчука, провели обыски, но его не задерживали.

Об этом она сообщила в комментарии УП.

В субботу, 26 марта, правоохранительные органы провели обыск в квартире Погребинского в Киеве. Следователи выяснили, что возглавляемый им Киевский центр политических исследований и конфликтологии на постоянной основе изучал настроения украинского общества, а полученная информация передавалась руководству России для планирования политики по Украине.

По словам украинских правоохранителей, "Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины". Добавляют, что во время обыска у Погребинского были обнаружены результаты опросов , где "якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина".

Что известно о Погребинском

Михаил Погребинский родился в Киеве в 1946 году. С 1989 участвовал как руководитель и советник в избирательных кампаниях. В 1993 году основал Киевский центр политических исследований и конфликтологии, занимающийся исследованиями и консультациями в социально-политической сфере, директором которого он является на протяжении всего времени.

После ухода от власти в Украине пророссийских сил, во главе с Виктором Януковичем, в 2014 году, Погребинский стал активным политическим комментатором для различных российских и пророссийских СМИ : РИА Новости Украина, Комсомольская правда в Украине, Украина. Mirror и т.д.

Сторонник "русского мира" считает, что Украина и Беларусь – ошибки СССР, которые должны немедленно быть в одном государстве с Россией под управлением России. Кроме того, считает, что украинцев не существует, а есть только русские славяне.

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