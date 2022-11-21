СБУ задержала бывшего главаря фейковой "ЛНР": решил "залечь на дно" в Украине

Боевик с 2014 года воевал против ВСУ.

В Киевской области СБУ задержала бывшего главаря фейковой "ЛНР". Он был причастен к захвату здания СБУ в Луганске и воевал против Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Предатель был причастен к антиукраинской деятельности в Луганске. Там он захватывал здание СБУ, участвовал в организации фейкового "референдума", был помощником так называемого "министра МВД ЛНР" и командиром штурмового подразделения "специального отряда быстрого реагирования" (более известного как "филиал" российского СОБР). После этого боевик "решил залечь на дно" и скрывался в Киевской области, где его задержала СБУ.

Также предатель в 2014 году собирал данные о передвижении сил АТО, создав разветвленную сеть информаторов. В настоящее время продолжается следствие.

Фото: СБУ

Задержание и ликвидация боевиков с ОРДЛО

В Украине осудили 10 боевиков террористических организаций "Л/ДНР". Злоумышленники проведут за решеткой от 13 до 15 лет. Террористы были задержаны во время контрнаступления украинских войск на юге Украины. Большинство из них находилось на территории одной из местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции.

Также ВСУ осенью ликвидировали боевика Саида Закаева. Он с 2014 года воевал против Украины и в оккупированном Донецке издевался над местными патриотами.

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