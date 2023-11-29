СБУ задержала дельцов, которые хотели продать российское "трофейное" оружие криминалитету — фото

Служба безопасности совместно с Нацполицией ликвидировала еще два канала нелегального сбыта оружия и боеприпасов в Ровенской и Ивано-Франковской областях. Правоохранители задержали двух дельцов, пытавшихся продать криминалитету арсенал боевых средств поражения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в Ровенской области задержан торговец "трофейным" оружием, которое он получал через собственные связи с мест бывших боев в освобожденных районах на востоке и юге Украины.

Задержание злоумышленника, желавшего продать российское оружие

Полученные образцы российского вооружения он хранил по месту жительства, а доставку "товара" потенциальным покупателям осуществлял на собственном авто.

При обысках у него изъяли:

автомат Калашникова АК-12;

4 гранаты типа Ф-1, РГО и РГН;

более полутысячи патронов к стрелковому оружию разного калибра.

"Попадание оружия в незаконное обращение могло привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию внутриполитической ситуации вблизи украинско-белорусской границы", — говорится в сообщении.

Нелегальный сбыт российского оружия в Украине

Нелегальный сбыт российского оружия в Украине

Нелегальный сбыт российского оружия в Украине

Еще один фигурант разоблачен на Прикарпатье – житель Коломыи пытался продать криминалитету три автомата АК-74 и пистолет Стечкина с патронами.

Кроме того, во время обысков у злоумышленника обнаружено около 50 м детонировочного шнура со взрывчаткой, боевые гранаты, глушители к стрелковому оружию и бронебойные боеприпасы.

Весь арсенал он хранил в тайнике, который обустроил в недостроенном сооружении вблизи частного дома одного из своих родственников.

Обеим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Они находятся под стражей.

Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

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