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СБУ задержала дельцов, которые хотели продать российское "трофейное" оружие криминалитету — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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СБУ задержала дельцов, которые хотели продать российское "трофейное" оружие криминалитету — фото

Задержание злоумышленника, желавшего продать российское оружие / Фото: Служба безопасности Украины

Злоумышленники пытались продать арсенал боевых средств поражения.

Служба безопасности совместно с Нацполицией ликвидировала еще два канала нелегального сбыта оружия и боеприпасов в Ровенской и Ивано-Франковской областях. Правоохранители задержали двух дельцов, пытавшихся продать криминалитету арсенал боевых средств поражения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в Ровенской области задержан торговец "трофейным" оружием, которое он получал через собственные связи с мест бывших боев в освобожденных районах на востоке и юге Украины.

Задержание злоумышленника, желавшего продать российское оружие / ©
Задержание злоумышленника, желавшего продать российское оружие

Полученные образцы российского вооружения он хранил по месту жительства, а доставку "товара" потенциальным покупателям осуществлял на собственном авто.

При обысках у него изъяли:

  • автомат Калашникова АК-12;
  • 4 гранаты типа Ф-1, РГО и РГН;
  • более полутысячи патронов к стрелковому оружию разного калибра.

"Попадание оружия в незаконное обращение могло привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию внутриполитической ситуации вблизи украинско-белорусской границы", — говорится в сообщении.

Нелегальный сбыт российского оружия в Украине / ©
Нелегальный сбыт российского оружия в Украине
Нелегальный сбыт российского оружия в Украине / ©
Нелегальный сбыт российского оружия в Украине
Нелегальный сбыт российского оружия в Украине / ©
Нелегальный сбыт российского оружия в Украине

Еще один фигурант разоблачен на Прикарпатье – житель Коломыи пытался продать криминалитету три автомата АК-74 и пистолет Стечкина с патронами.

Кроме того, во время обысков у злоумышленника обнаружено около 50 м детонировочного шнура со взрывчаткой, боевые гранаты, глушители к стрелковому оружию и бронебойные боеприпасы.

Весь арсенал он хранил в тайнике, который обустроил в недостроенном сооружении вблизи частного дома одного из своих родственников.

Обеим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Они находятся под стражей.

Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

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Дата публикации
Просмотры
94
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