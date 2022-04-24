СБУ задержала депутата-изменника и ликвидировала агентурную сеть оккупантов на юге и востоке

СБУ также заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из РФ.

Служба безопасности Украины задержала депутата-коллаборанта и ликвидировала агентурную сеть оккупантов на юге и востоке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в Херсонской области в госизмене разоблачен депутат одного из местных советов, которого завербовала ФСБ РФ.

В Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили приспешницу оккупантов, которая корректировала вражеские ракетные обстрелы школ, больниц и жилых кварталов.

В Луганской области ликвидирована группа вражеских информаторов, в состав которой входило трое жителей Северодонецка. Еще одна приспешница захватчиков разоблачена вблизи Попасной.

В Донецкой области СБУ задержала корректировщицу вражеской бомбардировки одного из Краматорских заводов.

В Одессе задержан интернет-агент российских спецслужб, которого враг использовал для проведения информационных диверсий.

Кроме того, СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из РФ. Среди них пять коммерческих структур, которые занимались поставкой природного газа и электроэнергии.

Напомним, сбитый российский летчик Красноярцев был объявлен подозрением.

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