СБУ задержала экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаева – двигатели компании обнаружили в сбитых вертолетах РФ

Служба безопасности Украины задержала президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на Российскую Федерацию.

Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ также задержали начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич".

Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

"По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для ВС РФ. Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных" авиадвигателей в страну-агрессорку", — говорится в сообщении.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

Ми-8АМТШ-ВН "Сапсон";

КО-52 "Аллигатор";

Ми-28Н "Ночной охотник".

Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации россияне массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.

Как работала схема поставки двигателей

Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд иностранной стороны.

Однако после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в Россию. Также враг использовал иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.

Напомним, в субботу, 22 октября, стало известно, что силовики задержали экс-владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

В декабре 2019 года Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия "Мотор Сич" китайским компаниям.

В марте 2021 года на заседании СНБО было принято решение о возвращении предприятия "Мотор Сич" в собственность Украинского государства законным конституционным способом.

Впоследствии Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций предприятия "Мотор Сич" из-за расследования по двум делам: по диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ; о возможном нарушении законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

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