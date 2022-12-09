СБУ задержала "энергетика", который перенаправлял свет военным РФ (фото)

СБУ задержала "энергетика", который отключил от электроснабжения райцентр Донецкой области, чтобы перенаправить свет оккупационной "администрации", военным базам и складам с оружием РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации следствия, житель деоккупированного Лимана поддержал россиян во время временной оккупации. За это его назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось так называемому "министерству угля и энергетики", созданному боевиками Донбасса.

Фото: СБУ

В этой должности мужчина "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок РФ. Он также сотрудничал с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки, чтобы провести технические мероприятия и набрать "штат".

Таким образом российским оккупантам удалось обеспечить электроснабжение в свои оккупационные органы, военные базы и склады с оружием и боеприпасами. После освобождения Лимана мужчина пытался скрыться из города, однако его задержали сотрудники СБУ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Бердичеве Житомирской области был осужден 72-летний мужчина, прославлявший оккупантов армии РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на три года с испытательным сроком в полтора года. Также у пенсионера конфисковали ноутбук.

Передавал врагу информацию о вооружении - СБУ задержала предателя

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