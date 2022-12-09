СБУ задержала "энергетика", который перенаправлял свет военным РФ (фото)

Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, который после временной оккупации части региона поддержал захватчиков.
СБУ задержала "энергетика", который отключил от электроснабжения райцентр Донецкой области, чтобы перенаправить свет оккупационной "администрации", военным базам и складам с оружием РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По информации следствия, житель деоккупированного Лимана поддержал россиян во время временной оккупации. За это его назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось так называемому "министерству угля и энергетики", созданному боевиками Донбасса.
В этой должности мужчина "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок РФ. Он также сотрудничал с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки, чтобы провести технические мероприятия и набрать "штат".
Таким образом российским оккупантам удалось обеспечить электроснабжение в свои оккупационные органы, военные базы и склады с оружием и боеприпасами. После освобождения Лимана мужчина пытался скрыться из города, однако его задержали сотрудники СБУ.
Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Бердичеве Житомирской области был осужден 72-летний мужчина, прославлявший оккупантов армии РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на три года с испытательным сроком в полтора года. Также у пенсионера конфисковали ноутбук.
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