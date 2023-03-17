СБУ задержала информаторов российской ФСБ: через "Одноклассники" сливали данные о Силах обороны

СБУ задержала в Донецкой области информаторов ФСБ, которые передавали оккупантам данные о Силах обороны на Авдеевском направлении.

Служба безопасности Украины задержала информаторов российской ФСБ. Они собирали данные об украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, информаторы собирали данные о Силах обороны на Авдеевском направлении. Интересовали их места дислокации боевых позиций и укрепрайонов.

Уже впоследствии они передавали эти данные через соцсеть "Одноклассники" в виде зашифрованных кодов.

“Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам базирования украинских войск. Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия обоих злоумышленников и задержали на сборе закрытых сведений для агрессора. По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое жителей Новогродовки Покровского района, которые публично поддерживали вооруженную агрессию России против Украины”, — рассказали в СБУ.

О своих пророссийских взглядах они писали в российских соцсетях. Таким образом, на них и вышел сотрудник ФСБ.

"Именно из-за такой активности они попали в поле зрения кадрового сотрудника ФСБ, который дистанционно привлек их к сотрудничеству как информаторов. Для сбора разведданных они выходили на местность, фиксировали локации украинских объектов и передавали их координаты через связный. Им оказался боевик террористической организации "ДНР", который сейчас входит в состав оккупационных группировок на восточном фронте", — отметили в Службе безопасности.

Напомним, что в Кировоградской области правоохранители разоблачили и задержали российскую шпионку, которая собирала данные оборонных предприятий.

Читайте также: