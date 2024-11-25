СБУ задержала клирика УПЦ МП, который шпионил за защитниками Харькова

Служба безопасности Украины задержала клирика УПЦ (МП), настоятеля храма Харьковской епархии, подозреваемого в сотрудничестве с российскими агрессорами и шпионаже за украинскими защитниками.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации, собранной СБУ, этот священник сливал важные данные о силах обороны в Харьковской области по указанию российских спецслужб. Он пытался определить численность личного состава и вооружение на украинских блокпостах, находящихся вблизи Харькова. Также он следил за перемещением техники ВСУ на фронт и передавал данные россиянам через мессенджеры, используя отметки на Google Maps и их подробные описания.

Полученную информацию российские войска планировали использовать для планирования ракетных и бомбовых ударов по защищающим Харьков позициям Сил обороны. Благодаря оперативным мероприятиям СБУ удалось перехватить информацию и предотвратить вражеские атаки.

Задержанный священник, 43-летний протоиерей, начал сотрудничать с российскими военными в октябре 2024 года. Он родился в Мелитополе и проживал в РФ с 2009 по 2018 год. После этого он поселился в Харькове, работал в ИТ-отделе епархиального управления УПЦ и стал настоятелем местного храма.

В ходе обысков у задержанного был изъят мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с российскими силами, а также российские рубли и кремлевские награды. СБУ сообщила ему о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины, касающейся несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ.

Священник находится под стражей и ему грозит до 8 лет заключения. Следственные действия проводятся при процессуальном руководстве прокуратуры Харьковской области.

Напомним, в Николаевской области депутат одного из городских советов украл зерно, но устроил все так, будто это был российский ракетный удар.

Читайте также: