СБУ задержала корректировщика ракетных ударов РФ по Николаеву

По его информации оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу.
Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика российских ракетных ударов по Николаевщине. Мужчина передавал данные врагу через группы в соцсетях и мессенджерах.
Об этом сообщили в СБУ.
Злоумышленник писал точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе.
Во время обыска у корректировщика вражеского огня изъяли средства связи, содержащие доказательства его деятельности. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее СБУ задержала российского агента, собиравшего данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам в Днепропетровской области.
Читайте также: