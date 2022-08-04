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СБУ задержала корректировщика ракетных ударов РФ по Николаеву

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СБУ задержала корректировщика ракетных ударов РФ по Николаеву

Фото: СБУ

По его информации оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу.

Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика российских ракетных ударов по Николаевщине. Мужчина передавал данные врагу через группы в соцсетях и мессенджерах.

Об этом сообщили в СБУ.

Злоумышленник писал точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе.

Во время обыска у корректировщика вражеского огня изъяли средства связи, содержащие доказательства его деятельности. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Ранее СБУ задержала российского агента, собиравшего данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам в Днепропетровской области.

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