СБУ задержала "крота" в рядах Нацгвардии: командир сдавал позиции своей же бригады россиянам

СБУ задержала "кроту" в рядах Нацгвардии. / © Служба безопасности Украины

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Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента ФСБ, проходившего службу в штурмовой бригаде Национальной гвардии. Операция прошла в Харькове при содействии министра внутренних дел и командования НГУ.

Об этом сообщили в пресс-службе.

Предателем оказался 42-летний местный житель, мобилизованный в Нацгвардию. Служа на должности командира взвода, он передавал российской стороне координаты украинских штабов, учебных центров и запасных пунктов своей же воинской части. По информации СБУ, он также планировал сдать кафирам персональные данные офицеров бригады и ее численность по подразделениям.

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Предатель корректировал воздушные удары РФ по позициям Сил обороны, подвергая собратьев смертельной опасности. В обмен ФСБ обещала ему эвакуацию в Россию через фронт на Харьковском направлении.

Впрочем, планы российской разведки сорвались: СБУ задержала агента вовремя. При обыске у него изъят телефон с поличным.

Переписка с куратором ФСБ / © Служба безопасности Украины

Следствие установило, что подозреваемый вышел на контакт с ФСБ самостоятельно — через родственников в России, ранее служивших в армии РФ.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Агент под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Операция была проведена под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала еще одного агента ФСБ среди военных.