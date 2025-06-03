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СБУ задержала "крота" в рядах Нацгвардии: командир сдавал позиции своей же бригады россиянам
СБУ разоблачила предателя в рядах Нацгвардии. Командир взвода передавал РФ координаты подразделений и должен был бежать в Россию.
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента ФСБ, проходившего службу в штурмовой бригаде Национальной гвардии. Операция прошла в Харькове при содействии министра внутренних дел и командования НГУ.
Об этом сообщили в пресс-службе.
Предателем оказался 42-летний местный житель, мобилизованный в Нацгвардию. Служа на должности командира взвода, он передавал российской стороне координаты украинских штабов, учебных центров и запасных пунктов своей же воинской части. По информации СБУ, он также планировал сдать кафирам персональные данные офицеров бригады и ее численность по подразделениям.
Предатель корректировал воздушные удары РФ по позициям Сил обороны, подвергая собратьев смертельной опасности. В обмен ФСБ обещала ему эвакуацию в Россию через фронт на Харьковском направлении.
Впрочем, планы российской разведки сорвались: СБУ задержала агента вовремя. При обыске у него изъят телефон с поличным.
Следствие установило, что подозреваемый вышел на контакт с ФСБ самостоятельно — через родственников в России, ранее служивших в армии РФ.
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Агент под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Операция была проведена под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Ранее сообщалось, что военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала еще одного агента ФСБ среди военных.