Подозреваемые пытались продать криминалитету оружие и боеприпасы, найденные на деоккупированных территориях на юге и востоке нашей страны.

В Украине стражи порядка задержали очередных "черных оружейников", которые пытались продать "криминальному миру" снайперское оружие и гранатометы российских оккупантов. Трое организаторов нелегального бизнеса задержаны в Винницкой, Николаевской и Закарпатской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, подозреваемые пытались продать оружие и боеприпасы, которые были обнаружены на деоккупированных территориях на юге и востоке нашей страны. Изъяли правоохранители у них российский танковый пулемет, гранатометы, снайперское оружие и взрывчатка.

В частности, в Винницкой области задержан дельца, который подготовил к продаже целый арсенал "трофейного" оружия и боеприпасов на общую сумму 3 миллиона гривен. Подозреваемый скупал поврежденные образцы средств поражения через специализированные интернет-платформы, а затем восстанавливал их боевые свойства и подыскивал клиентов для сбыта. Он пытался продать российский АК-12 и снайперскую винтовку Драгунова почти за 300 тысяч гривен.

В Закарпатье задержали главу местной общественной организации, который хранил в машине знакомого ручной пулемет Дегтярева с патронами. Кроме нелегального хранения оружия, он, вероятно, причастен к хищению волонтерских средств, которые он собирал якобы для нужд ВСУ.

Рассматривается версия, что он инсценировал покушение на себя и ограбление собственного офиса, чтобы скрыть следы преступления.

В Николаевской области сотрудники СБУ обнаружили еще один схрон с боевыми средствами поражения. Тайник был обустроен в складском помещении на территории местного гаражного кооператива.

“Во время комплексных мероприятий установлен “собственник” арсенала. Им оказался местный житель, свозивший в тайник оружие и боеприпасы с мест бывших боев на территории региона. В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы. Все изъятые средства поражения планируется передать потребностям Вооруженных Сил Украины”, — рассказали в СБУ.

Напомним, что россиянам привиделось отражение атаки украинских "безекипажных катеров" в Черном море.

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