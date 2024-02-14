СБУ задержала новую партию пророссийских агитаторов, действовавших в разных регионах Украины: подробности

СБУ задержали в Киеве, Житомирской области, Запорожье и Черкассах пророссийских агитаторов, которые оправдывали полномасштабное вторжение.

СБУ в разных регионах Украины задержала очередную партию пророссийских агитаторов, оправдывавших агрессию РФ и призывавших к захвату Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, СБУ задержали в Киеве, Житомирской области, Запорожье и Черкассах пророссийских агитаторов, которые оправдывали полномасштабное вторжение и призывали к захвату Киева.

В Киеве прекратили деятельность блоггера, который публично унижал достоинство одного из национальных сообществ и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины. Для этого подозреваемый записывал провокационные стримы на территории историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а затем выкладывал их на собственных страницах в Facebook, Instagram и Youtube.

В то же время в Житомирской области разоблачили активистов местной ячейки фейкового народовластия. Ими оказались двое местных жителей, навязывавших людям кремлевские нарративы о войне в Украине.

“Например, вооруженную злость России они называли “гражданским конфликтом” в нашем государстве. Для распространения враждебной пропаганды фигуранты проводили в здании библиотеки так называемые семинары, а затем выкладывали соответствующее видео в соцсетях», — рассказали в СБУ.

В Запорожье правоохранители разоблачили жену настоятеля местного храма УПЦ (МП), которая в собственном телеграмм-канале героизировала российских оккупантов и оправдывала их преступления в Мариуполе.

В свою очередь в Черкассах получила приговор местная агитаторша, которая также призвала к насильственному захвату государственной власти и военному перевороту в Украине.

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что Генштаб подтвердил уничтожение российского корабля "Цезарь Куников".

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