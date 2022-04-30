СБУ задержала последнего участника агентурной сети, способствовавшей вражеским обстрелам Луганщины

В Луганской области разоблачили группу корректировщиков огня.

Служба безопасности Украины задержала последнего участника агентурной сети, способствовавшей вражеским обстрелам Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Установлено, что житель Лисичанска передавал оккупантам сведения о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также данные о последствиях вражеских обстрелах города.

"Предатель действовал в составе агентурной сети, которая собирала для врага соответствующую информацию в Лисичанске, Кременной и Рубежном. Пособники оккупационных войск передавали куратору собранные данные через специально созданные телеграмм-каналы", — говорится в сообщении.

В настоящее время все участники, в том числе, глава агентурной сети установлены и задержаны.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, "руководителям" Херсонской области, назначенным оккупантами, сообщили о подозрении в госизмене.

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