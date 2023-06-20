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СБУ задержала предателя, который хотел помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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СБУ задержала предателя, который хотел помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом

Предатель, который хотел помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом. / Фото: Служба безопасности Украины

СБУ разоблачила еще одного коллаборанта во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Донецкой области.

Служба безопасности задержала российского информатора, который хотел сорвать контрудары 3-й штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, фигурантом является житель Константиновки Донецкой области. В начале июня этого года россияне дистанционно привлекли его к противоправной деятельности.

Злоумышленник передавал ФСБ места дислокации и направления движения подразделений Вооруженных Сил Украины, задействованных в проведении контрнаступательных операций в районе Бахмута. Особенно врага интересовали координаты боевых позиций и маршруты перемещения 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Житель Донбасса помогал РФ помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом. / ©
Житель Донбасса помогал РФ помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом.
Житель Донбасса помогал РФ помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом. / ©
Житель Донбасса помогал РФ помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом.
Житель Донбасса помогал РФ помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом. / ©
Житель Донбасса помогал РФ помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом.

Также он сообщал оккупантам о локациях складов с горюче-смазочными материалами и количестве военных колонн Сил обороны, которые проходят через украинские блокпосты.

"Развединформация потребовалась оккупантам для планирования собственных действий, направленных на сдерживание контрударов ВСУ на восточном фронте, в том числе за счет проведения прицельных артобстрелов. Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника "на горячем" при попытке передачи информации захватчику", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, СБУ задержала работника "Укрзализныци" на Днепропетровщине, который помогал РФ сорвать контрнаступление ВСУ и планировал подорвать железную дорогу.

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Дата публикации
Просмотры
936
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