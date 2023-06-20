СБУ задержала предателя, который хотел помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом

СБУ разоблачила еще одного коллаборанта во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Донецкой области.

Служба безопасности задержала российского информатора, который хотел сорвать контрудары 3-й штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, фигурантом является житель Константиновки Донецкой области. В начале июня этого года россияне дистанционно привлекли его к противоправной деятельности.

Злоумышленник передавал ФСБ места дислокации и направления движения подразделений Вооруженных Сил Украины, задействованных в проведении контрнаступательных операций в районе Бахмута. Особенно врага интересовали координаты боевых позиций и маршруты перемещения 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Житель Донбасса помогал РФ помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом.

Житель Донбасса помогал РФ помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом.

Житель Донбасса помогал РФ помешать контрнаступлению ВСУ под Бахмутом.

Также он сообщал оккупантам о локациях складов с горюче-смазочными материалами и количестве военных колонн Сил обороны, которые проходят через украинские блокпосты.

"Развединформация потребовалась оккупантам для планирования собственных действий, направленных на сдерживание контрударов ВСУ на восточном фронте, в том числе за счет проведения прицельных артобстрелов. Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника "на горячем" при попытке передачи информации захватчику", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, СБУ задержала работника "Укрзализныци" на Днепропетровщине, который помогал РФ сорвать контрнаступление ВСУ и планировал подорвать железную дорогу.

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