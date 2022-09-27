СБУ задержала предателя, который наводил удары дронов-камикадзе в Одесской области

Российским агентом является житель Одесской области, которого завербовали спецслужбы РФ.
Служба безопасности Украины задержала украинца, который работал корректировщиком огня, в частности наводил удары дронов-камикадзе на юге Одесщины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Задержанный передавал оккупантам разведданные через анонимный Телеграмм-канал, в виде "фотоотчета" и пометок на электронной карте с подробным описанием "наблюдений".
"Он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге, собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники. Кроме этого, он устанавливал точные координаты блок-постов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения", — говорится в сообщении.
Эти данные враг планировал использовать для подготовки диверсий и нанесения воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.
По данным следствия, предателем является житель города Рени, завербованный спецслужбами РФ после начала полномасштабного вторжения.
Злоумышленник был задержан на попытке передачи закрытых сведений в РФ. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении.
Напомним, российская армия в ночь на 27 сентября снова атаковала Одесщину тремя дронами-камикадзе.
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