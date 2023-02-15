СБУ задержала предателя, который передавал ФСБ данные об обороне Николаева и объектах критической инфраструктуры

Правоохранители разоблачили агента ФСБ, который передавал врагу данные об обороне Николаева.
Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" врагу данные об обороне Николаева. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области. Российская спецслужба привлекла его к сотрудничеству через запрещенную соцсеть "Вконтакте".
"По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. В первую очередь врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре. Кроме того, предатель передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.
Мужчина был завербован ФСБ после начала полномасштабного вторжения.
В поле зрения агрессора попал из-за своей деструктивной активности в российской соцсети, где выступал в поддержку кремлевского режима и оправдывал военные преступления оккупантов. По данным следствия, он находился на постоянной связи с блоггером, проживающим в России и работающим на ФСБ.
Для передачи данных он создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты и отправлял их "связному" через анонимные мессенджеры.
Во время обысков по месту нахождения задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и смартфоны с поличным с представителем страны-агрессора.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ "накрыла" сеть преступников, укравших почти 100 млн грн со счетов мариупольцев.
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