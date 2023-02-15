СБУ задержала предателя, который передавал ФСБ данные об обороне Николаева и объектах критической инфраструктуры

Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" врагу данные об обороне Николаева. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области. Российская спецслужба привлекла его к сотрудничеству через запрещенную соцсеть "Вконтакте".

"По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. В первую очередь врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре. Кроме того, предатель передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Мужчина был завербован ФСБ после начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения агрессора попал из-за своей деструктивной активности в российской соцсети, где выступал в поддержку кремлевского режима и оправдывал военные преступления оккупантов. По данным следствия, он находился на постоянной связи с блоггером, проживающим в России и работающим на ФСБ.

Для передачи данных он создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты и отправлял их "связному" через анонимные мессенджеры.

Во время обысков по месту нахождения задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и смартфоны с поличным с представителем страны-агрессора.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ "накрыла" сеть преступников, укравших почти 100 млн грн со счетов мариупольцев.

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