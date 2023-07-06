СБУ задержала предателя, который "сливал" россиянам позиции украинской артиллерии под Бахмутом

Злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ.

Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, собиравшего для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в СБУ.

Злоумышленник пытался выявить локации украинской артиллерии, в частности, боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

"Полученные сведения фигурант присылал в Телеграмм-бот, который для сбора разведданных о дислокации украинских Сил обороны создала ФСБ РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда тот выходил из дома для скрытого наблюдения за подразделениями украинских войск.

СБУ задержала коллаборанта / Фото: СБУ

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Торецка Донецкой области, который в конце июня начал информировать агрессора о маршрутах передвижения подразделений ВСУ.

В своих сообщениях он указал ориентировочные координаты украинских объектов с привязкой к местности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении руководителя суда из Черкасской области по факту оправдания вооруженной агрессии России.

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