СБУ задержала предателя, помогавшего оккупантам захватывать предприятия Купянска

СБУ разоблачила и задержала изменника, который перешел на сторону кафиров и помогал им захватывать предприятия в Купянске. Мужчина одним из первых перешел на сторону оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ Украины.

Как стало известно, во время оккупации региона 54-летний мужчина добровольно перешел на сторону россиян и согласился возглавить так называемый Кондрашевский территориальный отдел оккупационной администрации Купянского района.

«Находясь на должности, коллаборант лично способствовал введению оккупационного режима в регионе, а также решал транспортно-логистические вопросы базирования захватчиков на территории общины. Кроме того, он обнаруживал украинские предприятия, отказавшиеся от сотрудничества с врагом для их дальнейшей принудительной «перерегистрации» в пользу страны-агрессора”, рассказали в пресс-службе СБУ.

Уже после того, как Херковщину уволили – предатель пытался скрываться на территории региона, один его все равно разоблачил. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что украинцам начнут выплачивать компенсации за разрушенное жилье, не дожидаясь репараций от РФ.

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