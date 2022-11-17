СБУ задержала "расконсервированного" агента ГРУ, который "наводил" ракеты на объекты Винницкой области (фото)

Бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии и проживал с тех пор в Винницкой области, работал на российское ГРУ, помогая оккупантам в ракетной бомбардировке энергетических объектов региона. Агент военной разведки РФ был корректировщиком оккупационных войск.

Об этом сообщает СБУ.

Как установила контрразведка Службы безопасности, бывшего советского военного завербовало российское ГУР еще в 90-х и перевели его в "режим ожидания" после распада СССР.

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В начале полномасштабного вторжения россияне вспомнили своего агента, которому поручили собирать информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона.

В частности, он тайно фотографировал украинских военных и передавал врагу данные через Telegram-канал в виде отметок на электронных картах с медиафайлами.

Кроме того, шпион передавал агрессору точные координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения.

Именно по "наводке" агента армия РФ планировала нанести серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям Винницкой области.

Вражеского агента задержали при попытке передать россиянам координаты украинского энергообъекта. Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с российским "куратором". Задержанному объявили подозрение в госизмене (ч. 2. ст. 111).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, жители освобожденных от оккупантов населенных пунктов на южном направлении жалуются на то, что украинские власти никак не наказывают местных, которые помогали захватчикам. По их словам, на освобожденных от ВС РФ территориях продолжают оставаться сторонники "русского мира", помогавшие врагу.

Как сообщалось, на Харьковщине СБУ задержала российского агента, который “сдавал” оккупантам позиции украинских ПВО.

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