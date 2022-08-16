СБУ задержала россиянина, помогавшего оккупантам ракетами обстреливать Украину

В Донецкой области СБУ был задержан гражданином России.

Мужчина собирал данные о местах пребывания украинских Сил обороны, чтобы оккупанты затем обстреливали ВСУ ракетами.

Об этом сообщили в СБУ.

Россиянин имел вид на временное проживание в Украине. В начале войны он сам связался со спецслужбами государства-оккупанта и согласился собирать данные о расположении ВСУ. Он передавал захватчику информацию о расположении украинской военной техники и защитников. В дальнейшем оккупанты это могли использовать для нанесения ракетных ударов.

"Прежде всего, врага интересовали позиции украинской артиллерии, которая уничтожает командные пункты и склады с боеприпасами оккупационных группировок", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила и задержала российского агента.

Напомним, в Херсонской области вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл украинских войск.

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