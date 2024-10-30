СБУ задержала российских агентов, корректировавших вражеские удары по Донбасу (фото)

Служба безопасности Украины задержала четырех агентов российских спецслужб, координировавших вражеские удары по Донбассу. Задержанные пытались разведать и передать информацию агрессору о боевых позициях украинских военных на Лиманском, Краматорском и Славянском направлениях.

Об этом сообщила СБУ.

Среди задержанных были местные жители, которые либо поддерживали идеи рашизма, либо искали способ быстрого заработка через телеграмм-каналы. Каждый из агентов действовал отдельно и получал задания от разных российских кураторов.

Двое предателей из Лимана и Славянска шпионили за украинской артиллерией, которая контролировала огнем наступательные группы ВС РФ. Они планировали, что в случае обнаружения целей, россияне проведут разведку с помощью дронов и атакуют с помощью управляемых авиабомб.

Фото: Служба безопасности Украины

Еще один задержанный, житель Краматорска, корректировал воздушные удары по военным госпиталям, где лечились раненые украинские военные. Сотрудники СБУ предотвратили вражеские атаки благодаря задержанию этого агента.

Фото: Служба безопасности Украины

Последний предатель работал на военную разведку РФ, собирая координаты мостов для переправки бронетехники ВСУ на восточном фронте.

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности сообщила задержанным о подозрении в государственной измене и несанкционированном распространении информации о перемещении украинских военных формирований во время военного положения. Злоумышленники находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировку ФСБ, которая с помощью селфи приводила вражеские ракеты в Харьков.

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