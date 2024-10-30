СБУ задержала российских агентов, корректировавших вражеские удары по Донбасу (фото)

Предатели собирали информацию об украинской артиллерии.
Служба безопасности Украины задержала четырех агентов российских спецслужб, координировавших вражеские удары по Донбассу. Задержанные пытались разведать и передать информацию агрессору о боевых позициях украинских военных на Лиманском, Краматорском и Славянском направлениях.
Об этом сообщила СБУ.
Среди задержанных были местные жители, которые либо поддерживали идеи рашизма, либо искали способ быстрого заработка через телеграмм-каналы. Каждый из агентов действовал отдельно и получал задания от разных российских кураторов.
Двое предателей из Лимана и Славянска шпионили за украинской артиллерией, которая контролировала огнем наступательные группы ВС РФ. Они планировали, что в случае обнаружения целей, россияне проведут разведку с помощью дронов и атакуют с помощью управляемых авиабомб.
Еще один задержанный, житель Краматорска, корректировал воздушные удары по военным госпиталям, где лечились раненые украинские военные. Сотрудники СБУ предотвратили вражеские атаки благодаря задержанию этого агента.
Последний предатель работал на военную разведку РФ, собирая координаты мостов для переправки бронетехники ВСУ на восточном фронте.
Служба безопасности сообщила задержанным о подозрении в государственной измене и несанкционированном распространении информации о перемещении украинских военных формирований во время военного положения. Злоумышленники находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее СБУ задержала корректировку ФСБ, которая с помощью селфи приводила вражеские ракеты в Харьков.
Читайте также:
- Корректировал вражеские удары и ждал оккупации: на Днепропетровщине СБУ задержала информатора РФ (фото)
- На Харьковщине разоблачены два корректировщика: одну из них ФСБ завербовала из-за предложения близости (фото)
- Разоблачен предатель, который помогал врагу прорвать оборону Мирнограда: подробности от СБУ