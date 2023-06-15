СБУ задержала российского агента ФСБ, который наводил ракеты на позиции ВСУ под Бахмутом: что ему угрожает

Агент проведет в тюрьме всю жизнь. Сейчас он находится под стражей.

В Украине стражи порядка задержали агента российской ФСБ, который приводил С-300 оккупантов на передовые позиции украинских войск под Бахмутом.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ задержала агента ФСБ, который передавал оккупантам локации боевых позиций и маршруты перемещения передовых подразделений Сил обороны в районе Бахмута.

"Больше всего врага интересовали направления движения иностранной военной техники ВСУ, которая задействована в контрнаступательных операциях украинских войск. Развединформация потребовалась захватчикам для осуществления массированных ударов по российским зенитно-ракетным комплексам С-300 по районам сосредоточения подразделений Вооруженных Сил Украины. Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения им враждебного задания. У задержанного изъят мобильный телефон с подготовленными к отправке файлами электронных карт, где он обозначил координаты подразделений ВСУ", — рассказали в СБУ.

Уже позже оказалось, что счастливый — житель Константиновки Донецкой области. В конце мая 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ из-за запрещенной соцсети "Одноклассники".

“По указанию российской спецслужбы их агент лично обходил местность и фиксировал места базирования или движения сил обороны вблизи линии столкновения. Собранные сведения отправлял в ФСБ под вымышленным именем через мессенджер Телеграмм. На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение”, — добавили в Службе безопасности.

Напомним, что в ВСУ обнаружили "крота", который планировал раскрыть россиянам направления контрнаступления.

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