СБУ задержала российского информатора: выискивал места расположения Сил обороны

Больше всего врага интересовала дислокация подразделений ВСУ, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории области.

Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области российского информатора, корректировавшего удары оккупантов голосовыми сообщениями.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители задержали информатора спецслужб РФ, собиравшего разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска.

"Больше всего врага интересовала дислокация подразделений ВСУ, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории области. Для сбора разведданных фигурант обходил город и близлежащие поселки, где скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Полученные сведения российский информатор дистанционно передавал агрессору через двух "связных" на временно оккупированной территории Донбасса", — подчеркнули в СБУ.

"Связными" оказались командир батальона "Енакиево-Дунайской бригады" и боевик "мотострелкового полка" Южного военного округа ВС РФ.

“Передачу разведданных фигурант производил в виде голосовых сообщений через популярный мессенджер. Он надеялся, что такой способ не привлечет внимание правоохранителей. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника по месту его жительства. Во время обыска у него обнаружен мобильный телефон с поличным в пользу страны-агрессора. На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы”, – рассказали в СБУ.

Напомним, что в ВСУ оценили масштабы повреждения российских судов в Севастополе.

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