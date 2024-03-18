СБУ задержала семью предателей: хоронили остатки погибших оккупантов и готовили ракетные удары

СБУ задержала семью предателей, которые по заказу ФСБ готовили ракетные удары по Украине и хоронили остатки погибших под Киевом.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что завербованные врагом отец и сын готовили российские ракетные удары по Киевщине.

"В частности, они "сливали" геолокации базирования Сил обороны и военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Также злоумышленники передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники. По наведению фигурантов захватчики планировали осуществить прицельные ракетные удары по украинским объектам. Однако СБУ сорвала враждебные намерения. В результате спецоперации на Киевщине оба агента были разоблачены, задокументированы их преступные действия и задержаны", — говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Сообщается также, что эти агенты ФСБ выполняли специфическую задачу российской спецслужбы – искали останки тел россиян, погибших во время боев за Киев.

Фигуранты собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесополосу столичного региона и там хоронили, а затем отправляли фотоотчеты с привязкой к местности и координатами мест захоронения.

Задержанным объявлено подозрение, им грозит пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть военной контрразведки ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны пять участников вражеской группы.

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