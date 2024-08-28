СБУ задержала шпиона из "Укрзализныци", работавшего на ФСБ на Покровском направлении

Железнодорожник шпионил за украинскими силами обороны на Покровском направлении, где продолжаются самые ожесточенные бои.

Контрразведка СБУ задержала сотрудника регионального подразделения АО "Укрзализныця", которое шпионило для ФСБ и передавало информацию о Силах обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, задержанный железнодорожник шпионил за украинскими Силами обороны на Покровском направлении, самом активном участке фронта, где происходит наибольшее количество боевых столкновений. Российская спецслужба приказала ему собирать информацию о координатах опорных пунктов и огневых позициях украинских войск, защищающих город.

Задержанный агент также пытался узнать геолокацию ключевых мостов, которые используются украинскими силами на восточном фронте. Полученные разведданные планировались для подготовки новых боевых операций, которые могли бы способствовать прорыву в райцентр.

Для сбора информации агент объезжал местность и, по возможности, пытался выспрашивать нужные данные у своих коллег. После этого он составлял отчет, где описывал собранную информацию и указывал потенциальные цели на электронных картах.

задержанный был изъят мобильным телефоном, который он использовал для связи с российской ФСБ. Расследование установило, что весной этого года житель Покровского района был завербован российской спецслужбой дистанционно. Мужчина попал в поле зрения захватчиков как поклонник прокремлевских Телеграмм-каналов, где публиковал антиукраинские комментарии.

Следователи СБУ выдвинули задержанное подозрение в государственной измене по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил под видом курьера доставки. Он собирал координаты ключевых транспортных путей и медучреждений для передачи этих данных для огневого поражения. Агент был задержан при подготовке отчета для ФСБ.

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