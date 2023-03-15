СБУ задержала своего экс-сотрудника, который призывал украинских защитников к дезертирству

Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, призвавшего украинских защитников к дезертирству.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину он уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза.

"Оттуда он звонил бывшим коллегам и призвал их дезертировать из Киева, обещая, что в таком случае, что с ними "все будет хорошо". А в случае отказа — угрожал "слить" их персональные данные представителям российских спецслужб", — говорится в сообщении .

Кроме того, злоумышленник пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мероприятий и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны. Для этого пытался выпросить эту информацию у сотрудников СБУ.

Он был задержан в марте 2023 года во время пересечения границы Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Выясняются все детали его противоправной деятельности.

Напомним, СБУ задержала харьковчанина, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев.

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