Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

СБУ задержала своего экс-сотрудника, который призывал украинских защитников к дезертирству

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
942
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
СБУ задержала своего экс-сотрудника, который призывал украинских защитников к дезертирству

Фото: Служба безопасности Украины

Предатель уволился из рядов СБУ накануне полномасштабного вторжения России.

Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, призвавшего украинских защитников к дезертирству.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину он уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза.

"Оттуда он звонил бывшим коллегам и призвал их дезертировать из Киева, обещая, что в таком случае, что с ними "все будет хорошо". А в случае отказа — угрожал "слить" их персональные данные представителям российских спецслужб", — говорится в сообщении .

Кроме того, злоумышленник пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мероприятий и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны. Для этого пытался выпросить эту информацию у сотрудников СБУ.

Он был задержан в марте 2023 года во время пересечения границы Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Выясняются все детали его противоправной деятельности.

Напомним, СБУ задержала харьковчанина, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев.

Читайте также:

Кто и где может вручить повестку: разъясняет адвокат Андрей Новак

Кто и где может вручить повестку: разъясняет адвокат Андрей Новак

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
942
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация