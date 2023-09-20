СБУ задержала в Черкассах мужчину, требовавшего из семей погибших воинов ВСУ деньги (фото)

Служба безопасности Украины задержала в Черкассах рэкетира, который выбивал деньги из семей погибших воинов ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, мужчина требовал от семей погибших украинских воинов долю от денежной помощи, которую они получили от государства. Речь идет об единовременной выплате в 15 млн. гривен, которую страна выплачивает семьям защитников.

“В случае отказа – рэкетир угрожал потерпевшим насилием и физической расправой, в частности – над их детьми. Служба безопасности задокументировала, что фигурант требовал почти 800 тысяч гривен от матери и сестры военного ВСУ, который погиб весной 2022 года под Северодонецком. Чтобы выбить сумму, злоумышленник регулярно терроризировал семью погибшего воина и угрожал женщинам убийством. В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ задержали рэкетира "на горячем" во время передачи ему части "дани" в размере 200 тысяч гривен", — рассказали в СБУ.

По данным следствия, задержан местный житель, который использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских защитников.

“Узнав о получении пострадавшими семьями государственной помощи, фигурант звонил по телефону им с анонимных номеров и требовал “свой процент”. Во время обысков по месту жительства обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал в преступной деятельности. Также у него изъяты две боевые гранаты. В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины (“Требование, нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения”) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога”, — рассказали в СБУ.

"Выбивал" деньги из семей погибших защитников

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и точного количества потерпевших. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Черкасской области 21-летний мужчина избил военного на костылях.

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