СБУ задержала в Донецкой области агента ФСБ, который готовил удары РФ по позициям ВСУ в Покровском

Агент должен был передать ФСБ организационную структуру бригады ВСУ для использования в новых вербовках и разведке.

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области агента ФСБ, который готовил серию воздушных ударов по позициям украинских войск в Покровском. Предатель, которого российская спецслужба завербовала, должен был передать координаты для огневого поражения опорных и командных пунктов одной из бригад ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

ФСБ обещала агенту 1 млн рублей за сотрудничество, но эта сумма оказалась лишь частью вербовочной схемы. Задержанного поймали, когда он пытался зафиксировать геолокацию передовых позиций ВСУ. У него изъяли мобильный телефон, которым он общался с российским куратором.

В ходе расследования также выяснилось, что агент должен был передать ФСБ организационную структуру бригады ВСУ. Эту информацию российские спецслужбы планировали использовать для новых вербовок и разведки.

Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины

После сбора доказательств СБУ сообщила задержанному о подозрении в государственной измене по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Контрдиверсионные мероприятия проводились в Донецкой и Луганской областях под руководством Донецкой Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Напомним, бывший депутат от Партии регионов координировал агентурную сеть ФСБ в Киеве, состоявшую из четырех человек и действовавшую под контролем Департамента контрразведывательных операций ФСБ.

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