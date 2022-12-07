СБУ задержала в Херсоне экс-правоохранителя, помогавшего оккупантам создавать "филиал" ФСБ

Правоохранители задержали еще одного предателя в ходе стабилизационных мер в освобожденном Херсоне.

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне бывшего правоохранителя, помогавшего врагу создавать в городе так называемый "филиал" ФСБ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, предателем оказался бывший местный правоохранитель, уволившийся из органов еще в 2010 году.

Во время оккупации Херсона он помогал кадровым сотрудникам ФСБ налаживать деятельность местного подразделения российской спецслужбы.

"Этот оккупационный орган под названием "государственная служба безопасности" должен был выполнять задачи Москвы по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима на территории региона. Установлено, что пособник агрессора подыскивал "единомышленников", которым предлагал вступить в ряды "филиала" ФСБ. Также он занимался формированием агентурного аппарата российской спецслужбы, который должен проводить разведывательно-подрывную деятельность на юге Украины", — говорится в сообщении.

Установлено, что для подбора "кандидатов" в структуру "ГСБ" он использовал свои связи среди бывших представителей силовых структур. В обмен на сотрудничество агрессор пообещал злоумышленнику руководящую "должность" в псевдооргане оккупантов.

Предатель попал в поле зрения ФСБ перед началом полномасштабного вторжения. Тогда враг пригласил его помочь в сборе информации об общественно-политической обстановке в Херсоне.

Уже во время оккупации областного центра на предателя вышел его российский куратор.

После освобождения города он пытался "залечь на дно" во избежание правосудия.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

Вражеские приспешники в Херсоне

После деоккупации Херсона и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Правоохранительные органы продолжают выявить изменников и коллаборнатов, перешедших на сторону врага.

СБУ разоблачила еще двух приспешников врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Правоохранители задержали двух коллаборантов, которые добровольно вступили в созданный оккупантами "главное управление МВД Херсонской области" и похищали украинцев в застенки.

В Херсоне также задержан заместитель городского головы из команды предателя Владимира Сальдо, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Правоохранители также задержали группу людей, которые во время оккупации города присоединились к российским оккупантам и работали в так называемом "управлении службы исполнения наказаний в области".

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