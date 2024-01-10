СБУ задержала в Херсоне коллаборантку, принудительно паспортизировавшую местных жителей (фото)

Служба безопасности Украины в Херсоне задержала коллаборантку, которая во время временной оккупации города принудительно "паспортизировала" льготников.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, женщина поддержала российских окупантов и вошла в руководящий состав так называемого "управления труда и соцзащиты РФ". На этой должности она участвовала в выполнении задач Кремля по принудительной "интеграции" нормативно-правовой базы региона под "стандарты" российского законодательства. Среди прочего – организовывала перевод соцвыплат исключительно в рублях страны-агрессора.

"Также коллаборантка заставляла местных жителей оформлять гражданство страны-агрессора, а в случае отказа – угрожала отменой каких-либо социальных начислений. Больше всего от преступных действий фигурантки страдали одинокие пожилые люди, лица с инвалидностью и другие представители льготных категорий населения. После освобождения Херсона злоумышленница осталась в городе и залегла на дно, сменив место жительства. Таким образом, она надеялась избежать правосудия", — рассказали в СБУ.

Однако правоохранители ее разоблачили, установили местонахождение и задержали. До того, как перейти на сторону оккупантов, она работала в одном из городских управлений труда и социальной защиты населения.

“В июле 2022 года российские захватчики предложили ей войти в ряды местной оккупационной администрации России, на что она сразу согласилась. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — отметили в СБУ.

Напомним, что первоочередная цель ВСУ в Херсонской области – это отрезать и освободить город Олешки. Поскольку именно из Олешек российские оккупанты ведут постоянные артиллерийские обстрелы по Херсону.

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